Regionali Toscana, Michelotti (FdI): "Campo largo già finito. Infrastrutture priorità urgenti"

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

"Se non avessimo già avuto la certezza del fallimento, ancor prima di nascere, del patto tra il presidente uscente Eugenio Giani e il Movimento 5 Stelle, ce l’avremmo oggi, proprio grazie alla coordinatrice regionale toscana e candidata del M5S Irene Galletti. Prendiamo atto quindi, dopo che l’esponente pisana del partito di Giuseppe Conte ha rivendicato che continueranno ad ostacolare l’espansione dell’aeroporto fiorentino di Peretola, che quel matrimonio a danno della nostra Regione, perché la condannerebbe al perdurare dell’immobilismo, sia già finito". Così il deputato e responsabile regionale della campagna elettorale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, in seguito alla nota del Movimento 5 Stelle Toscana sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze.

"Un consiglio: non si dia ragione al centrodestra, perché sapevamo da sempre che il campo largo in Toscana fosse solo una farsa per mantenere il potere" prosegue Michelotti. "Come Fratelli d’Italia vogliamo una Toscana che sia fondata su infrastrutture efficienti e crescita. I cittadini sono stufi dei no a priori che, con Alessandro Tomasi presidente, saranno solo un ricordo".

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
8 Ottobre 2025

Aeroporto di Firenze, M5S: "Continueremo a essere un ostacolo"

Il Movimento 5 Stelle chiarisce la posizione sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze, lo fa in una nota a firma di Irene Galletti, coordinatrice regionale del M5Stelle e candidata nella circoscrizione [...]

Firenze
Politica e Opinioni
8 Ottobre 2025

Firenze, salta il voto sulla cittadinanza onoraria a Francesca Albanese

È stata annullata all’ultimo momento la seduta della commissione Pace del Comune di Firenze, che avrebbe dovuto votare la proposta di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per [...]

Firenze
Politica e Opinioni
6 Ottobre 2025

Parco del Mensola, Italia Viva: "Serve sicurezza e presidio costante. Via degrado e spaccio"

“Il Parco del Mensola è un luogo di grande valore ambientale e sociale frequentato ogni giorno da famiglie, bambini, sportivi e cittadini. È fondamentale che possa essere vissuto in sicurezza [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina