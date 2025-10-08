Regionali Toscana, Michelotti (FdI): "Campo largo già finito. Infrastrutture priorità urgenti"

"Se non avessimo già avuto la certezza del fallimento, ancor prima di nascere, del patto tra il presidente uscente Eugenio Giani e il Movimento 5 Stelle, ce l’avremmo oggi, proprio grazie alla coordinatrice regionale toscana e candidata del M5S Irene Galletti. Prendiamo atto quindi, dopo che l’esponente pisana del partito di Giuseppe Conte ha rivendicato che continueranno ad ostacolare l’espansione dell’aeroporto fiorentino di Peretola, che quel matrimonio a danno della nostra Regione, perché la condannerebbe al perdurare dell’immobilismo, sia già finito". Così il deputato e responsabile regionale della campagna elettorale di Fratelli d’Italia Francesco Michelotti, in seguito alla nota del Movimento 5 Stelle Toscana sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze.

"Un consiglio: non si dia ragione al centrodestra, perché sapevamo da sempre che il campo largo in Toscana fosse solo una farsa per mantenere il potere" prosegue Michelotti. "Come Fratelli d’Italia vogliamo una Toscana che sia fondata su infrastrutture efficienti e crescita. I cittadini sono stufi dei no a priori che, con Alessandro Tomasi presidente, saranno solo un ricordo".

