Ruba caffè e alcolici all’Esselunga: arrestato 37enne senza fissa dimora

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Borgo Giannotti un 37enne di origini romene, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, sorpreso a rubare numerose confezioni di caffè e due bottiglie di vino prosecco all’interno del supermercato Esselunga di via Dante Alighieri.

L’intervento dei militari è avvenuto intorno alle 13:15 di ieri, dopo la segnalazione giunta alla Centrale Operativa dell’Arma di Lucca. L’addetto alla sicurezza del punto vendita aveva infatti bloccato l’uomo, che aveva oltrepassato le casse con la merce nascosta sotto i vestiti e dentro uno zaino.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare prodotti per un valore complessivo di circa 220 euro, restituiti poi al direttore del supermercato.

Non si trattava del primo episodio: lo scorso 10 agosto lo stesso uomo era stato denunciato dai Carabinieri per un furto analogo, commesso in un altro punto vendita cittadino, in via Carlo Del Prete, dove aveva asportato generi alimentari per circa 250 euro.

Dopo le formalità di rito, il 37enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna.

