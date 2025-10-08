Firenze, ruba un gioiello d'oro a un turista inglese in pieno centro: arrestato il ladro

Aggressione e rapina in pieno centro storico a Firenze dove un turista inglese, in vacanza nel capoluogo toscano, è stato derubato della sua collana d’oro mentre passeggiava con la moglie. L’episodio, avvenuto ieri in via dei Georgofili, ha visto l’intervento tempestivo della polizia municipale.

Secondo quanto riferito da Palazzo Vecchio, l’uomo ha strappato la catena dal collo del turista, che insieme alla moglie ha provato a inseguirlo. La fuga si è conclusa al Chiasso de’ Baroncelli, dove una pattuglia della polizia municipale ha fermato il rapinatore, recuperando l’oggetto del reato nascosto nelle mutande.

Il sospettato, un cittadino extracomunitario con precedenti, è stato arrestato e processato per direttissima nella mattinata di oggi. L’uomo è ora detenuto nel carcere di Sollicciano in attesa della prossima udienza fissata per il 31 ottobre.

L’assessore alla sicurezza del Comune, Andrea Giorgio, ha voluto ringraziare gli agenti: “Un lavoro capillare e quotidiano che, insieme alle altre forze di polizia, contribuisce a garantire la sicurezza nelle strade della nostra città”.

