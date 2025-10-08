Scontro con il rimorchio di un trattore durante sorpasso, muore un 72enne

Un uomo di 72 anni, Oscar Contano, è morto ieri sera in un incidente stradale sulla provinciale delle Collacchie, all’altezza del bivio per Punta Ala, nel tratto tra Follonica e Castiglione della Pescaia. Il suo Suv si è scontrato con il rimorchio di un trattore durante una manovra di sorpasso.

Nell’impatto è rimasta coinvolta anche un’altra auto, con a bordo una madre e la figlia di due anni, ferite in modo lieve e trasportate all’ospedale di Grosseto. Secondo i rilievi dei carabinieri, l’uomo avrebbe superato la vettura senza accorgersi del mezzo agricolo che lo precedeva.

Originario di Torino, Contano viveva da anni a Castiglione della Pescaia, dove aveva gestito il bagno Maristella prima di aprire un’attività di rimessaggio per roulotte.