Spaccia vicino a una scuola, arrestato

Il 3 ottobre i carabinieri di Volterra hanno arrestato un 47enne sorpreso a spacciare nelle vicinanze di una scuola a Volterra. L'uomo è stato poi rimesso in libertà.
A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 67 grammi di sostanza stupefacente tipo Hashish, occultati nel vano motore del veicolo, 2,2 grammi di Cocaina, già suddivisi in 3 dosi, 1.650 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio ed un telefono cellulare.
