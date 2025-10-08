Spaccia vicino a una scuola, arrestato

Il 3 ottobre i carabinieri di Volterra hanno arrestato un 47enne sorpreso a spacciare nelle vicinanze di una scuola a Volterra. L'uomo è stato poi rimesso in libertà.

A seguito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 67 grammi di sostanza stupefacente tipo Hashish, occultati nel vano motore del veicolo, 2,2 grammi di Cocaina, già suddivisi in 3 dosi, 1.650 euro, ritenuti provento dell'attività di spaccio ed un telefono cellulare.

