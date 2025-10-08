Un monumento per ricordare le vittime dell’esplosione al deposito ENI

Attualità Calenzano
Condividi su:
Leggi su mobile

Un monumento a ricordo delle cinque vittime dell’esplosione al deposito ENI, avvenuta il 9 dicembre 2024. Sarà realizzato in un’area verde in via di Prato, a cura del Comune di Calenzano su proposta dell’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro di Firenze (ANMIL).

L’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la proposta dell’associazione, ha individuato l’area per l’installazione e si è attivata nella ricerca di soggetti che contribuissero, con materiali o con la propria opera, alla realizzazione del monumento. Vi saranno riportati i nomi delle persone che hanno perso la vita sul lavoro: Davide Baronti, Carmelo Corso, Franco Cirelli, Vincenzo Martinelli e Gerardo Pepe.

Il monumento sarà scoperto in occasione dell’anniversario della strage.

“Il 9 dicembre ci fermeremo – spiega il sindaco di Calenzano – per commemorare cinque persone che sono morte mentre stavano facendo il loro lavoro. Il monumento sarà su un’area da cui è ben visibile l’area del deposito in cui è avvenuta l’esplosione. Un’area che, lo ripetiamo nuovamente, dovrebbe secondo noi trasformarsi e convertirsi a nuove funzioni. L’ANMIL ha proposto di realizzare un monumento e riteniamo doveroso ricordare questa ferita con un segno tangibile all’interno della nostra comunità. Ringraziamo da ora le imprese che si sono rese disponibili a collaborare”.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Calenzano
Attualità
23 Settembre 2025

Deltaplano al corteo Gaza, il pilota: "Malafede chi pensa a collegamento con Hamas"

“Non capisco veramente come si possa arrivare a fare un collegamento del genere se non in malafede”. Così Carlo Berni, 76 anni, pilota di Calenzano, ha respinto le accuse secondo [...]

Marradi
Attualità
22 Settembre 2025

A Marradi e Calenzano 11 nuovi vigili del fuoco volontari ricevono gli elmi

Domenica 21 settembre si è svolta presso il distaccamento VVF di Marradi la cerimonia di consegna degli elmi ai nuovi vigili del fuoco volontari dei distaccamenti di Marradi e Calenzano. [...]

Calenzano
Attualità
20 Settembre 2025

Torna a Calenzano la mostra-mercato dei giocattoli d’epoca: tra Barbie, Pokémon e Teddy Bears

Dopo le tradizionali vacanze estive la campanella è suonata non solo per gli studenti ma anche per i collezionisti di giochi e giocattoli d’epoca forse in astinenza da giochi antichi [...]



Tutte le notizie di Calenzano

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina