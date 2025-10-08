Una cena a pane e acqua, però pubblica: l'iniziativa a Monterappoli

“A chi non piace il vino, Dio tolga l’acqua”, si dice in Toscana. A noi piacciono entrambi, eppure qualcuno l’acqua (così come i rifiuti e il gas) vorrebbe togliercela lo stesso. O per lo meno togliere il controllo a noi cittadini. Se anche voi non ci state e volete sostenere la nostra battaglia in vista del referendum comunale del 9 novembre sui servizi pubblici, venite a questa serata di autofinanziamento. Si mangia, si beve, si discute di futuro.
Mercoledì 15 ottobre
Ore 20
Circolo di Montrappoli | Via Salaiola, 305
Info & prenotazioni
WhatsApp: 338 628 2762
Telefono: 0571/589451
menù :
antipasto con coccoli, stracchino e prosciutto crudo
pizze
focaccia dolce
acqua e bibite
disponibili opzioni Vegetariane e Vegane da segnalare alla prenotazione
Empoli Del Sì
<< Indietro