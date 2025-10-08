Una cena a pane e acqua, però pubblica: l'iniziativa a Monterappoli

“A chi non piace il vino, Dio tolga l’acqua”, si dice in Toscana. A noi piacciono entrambi, eppure qualcuno l’acqua (così come i rifiuti e il gas) vorrebbe togliercela lo stesso. O per lo meno togliere il controllo a noi cittadini. Se anche voi non ci state e volete sostenere la nostra battaglia in vista del referendum comunale del 9 novembre sui servizi pubblici, venite a questa serata di autofinanziamento. Si mangia, si beve, si discute di futuro.

Mercoledì 15 ottobre

Ore 20

Circolo di Montrappoli | Via Salaiola, 305
Info & prenotazioni

WhatsApp: 338 628 2762

Telefono: 0571/589451
 
menù :
antipasto con coccoli, stracchino e prosciutto crudo
pizze 
focaccia dolce
acqua e bibite
 
disponibili opzioni Vegetariane e Vegane  da segnalare alla prenotazione 

Empoli Del Sì


