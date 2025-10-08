USIP Empoli Valdelsa alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi

Quest’anno il comitato territoriale Uisp ha deciso con convinzione di aderire e di essere presente con un pullman alla marcia Perugia-Assisi di domenica 12 ottobre. Una decisione che oggi più che mai ci sembra necessaria e che ha riscosso una grande partecipazione, tanto che i posti sono andati esauriti in poche ore. Peraltro - come scrive la nostra associazione nazionale - in un anno carico di ricorrenze, la partecipazione si carica anche di un ulteriore significato. A 80 anni dalla Liberazione e dalla fine della seconda guerra mondiale. A 80 anni dal primo bombardamento atomico. A 80 anni dalla fondazione dell’Onu . A 50 anni dall'adozione dell'Atto finale di Helsinki. Ma anche e soprattutto in mezzo a tante guerre e a un genocidio ancora in atto, nella Striscia di Gaza.

«Quando in primavera abbiamo deciso l’adesione alla marcia della Pace Perugia Assisi con anche l’organizzazione di una trasferta con pullman di iscritte e iscritti - commenta Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - pensavamo alla necessità di parlare di pace come uno dei principali temi dell’anno. Guardando indietro questa necessità è diventata una emergenza-urgenza, ogni giorno viviamo in un costante peggioramento della situazione internazionale, vediamo crimini contro l’umanità, violenze contro civili alle quali non possiamo rimanere fermi. E’ il momento questo di dare un messaggio, rompere dalla routine quotidiana e parlare incessantemente di pace, in ogni occasione. La marcia, lo sport sono un potente strumento sociale in grado di diffondere valori fondamentali come la pace e la solidarietà, e parteciperemo camminando e portando il nostro contributo alla richiesta di pace. Potevamo rimanere a casa a continuare a parlare di pace, abbiamo deciso di metterci in cammino andando direttamente ad Assisi. Possiamo fare poco, ma quel poco lo vogliamo fare tutto».

Proprio lo scorso anno la campagna tesseramento Uisp si apriva con una parola d’ordine, che richiamava una delle più importanti canzoni di pace di tutti i tempi: “Imagine”. «La campagna tesseramento Uisp 2024 - prosegue Poggi - si intitolava “immagina” e tutti noi continuiamo ancora ad immaginare di vivere in pace. Tutti noi sogniamo di vivere in un mondo dove di pace, un mondo dove i bambini possano correre per giocare e competere in una gara sportiva non per scappare dalla guerra e dalla morte».

Per tutte e tutti i cinquanta che si sono iscritti, la partenza del pullman è alle 8 (ritrovo 7.45) in piazza Guido Guerra a Empoli.

