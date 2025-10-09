Amorese (FdI): "In Grandi Progetti quasi 32 milioni per Toscana". C'è anche la Casa Museo Boccaccio di Certaldo

“Nella programmazione 2025-2027 dei Grandi Progetti Beni Culturali e della Legge 190 ‘Interventi finalizzati alla conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, sono previsti, per la Toscana, finanziamenti per quasi 32 milioni di euro (31.865.927,03 euro)".

Lo scrive, in una nota, il deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Cultura Alessandro Amorese.

"Si tratta di un importante sostegno ad una parte dell’immenso patrimonio della nostra regione da tutelare, riqualificare e, in alcuni casi, al quale dare una nuova vita, perché trascurati per molti anni. che rappresenta la concretezza e l’attenzione dimostrate dal ministro della Cultura Alessandro Giuli in seguito alle visite delle scorse settimane nei territori toscani. Grazie alla nostra costante interlocuzione, come capogruppo di Fratelli d’Italia della commissione Cultura, e ad un confronto specifico intercorso nel tempo, il ministero ha individuato alcuni luoghi che sono custodi di beni culturali che necessitavano di interventi di restauro, riqualificazione e manutenzione ad hoc".

"Il governo Meloni dimostra, ancora una volta, non solo di mettere al centro la cultura ed i beni che la rappresentano, ma anche di ascoltare la Toscana rispondendo alle sue peculiari esigenze".

I finanziamenti per le Province

Provincia di Firenze – Totale 3.089.033,69 euro

A Firenze sono previsti interventi su Villa Corsini a Castello, con il restauro architettonico e la rifunzionalizzazione degli spazi museali al servizio delle collezioni (1.500.000 euro, GPBC), e alla Biblioteca Nazionale Centrale (1.000.000 euro, GPBC). A Certaldo, è in programma il progetto di allestimento della Casa Museo Boccaccio (367.533,69 euro, GPBC), mentre al Complesso Vasariano – Gabinetto Disegni e Stampe si procederà al completamento dei lavori di adeguamento ai fini antincendio (220.000 euro, Legge 190).

Provincia di Livorno – Totale 4.153.881,67 euro

Gli interventi comprendono il recupero e la valorizzazione dell’Acquedotto Leopoldino di Collesalvetti (3.553.881,67 euro, GPBC) e il restauro dell’Abazia di Montenero – Chiesa dell’Apparizione a Livorno (600.000 euro, GPBC).

Provincia di Lucca – Totale 6.798.306 euro

A Lucca è previsto un intervento all’Archivio di Stato (66.466 euro, Legge 190), mentre a Viareggio saranno realizzati lavori al Villino di Giacomo Puccini (1.661.840 euro, GPBC). A Pietrasanta si procederà alla valorizzazione del Museo Mitoraj (5.000.000 euro, GPBC), e a Forte dei Marmi al restauro della Villa Bertelli (70.000 euro, Legge 190).

Provincia di Pisa – Totale 7.380.000 euro

Tra gli interventi più rilevanti figurano il restauro e la valorizzazione del Castello di Montescudaio (2.000.000 euro, GPBC), la riqualificazione del quartiere ebraico di Pisa (3.500.000 euro, GPBC) e il restauro dell’Abbazia di San Zeno (1.880.500 euro, GPBC).

Provincia di Arezzo – Totale 3.217.000 euro

Sono previsti lavori di restauro alla Pieve di Santa Maria di Arezzo (3.000.000 euro, GPBC) e al Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate – Anfiteatro Romano (217.000 euro, Legge 190).

Provincia di Pistoia – Totale 3.665.000 euro

Gli interventi interesseranno il Palazzo Fabroni (305.000 euro, GPBC), l’ex Convento di San Lorenzo (2.000.000 euro, GPBC) e la Biblioteca San Giorgio (1.360.000 euro, GPBC).

Provincia di Siena – Totale 1.173.204,46 euro

A Siena è previsto un intervento di valorizzazione e restauro del Complesso Museale Santa Maria della Scala (1.173.204,46 euro, GPBC).

Provincia di Massa Carrara – Totale 1.783.657,21 euro

A Massa si procederà al restauro della Villa Rinchiostra (1.266.657,21 euro, GPBC), mentre a Carrara è previsto un intervento sul Castello di Moneta (517.000 euro, GPBC).

Provincia di Grosseto – Totale 606.844 euro

Gli interventi riguardano il Bastione “La Cavallerizza” – piazza bassa (350.000 euro, Legge 190) e l’ex Cinema Marraccini, dove verranno eseguite opere di restauro e risanamento conservativo del foyer (256.844 euro, Legge 190).

Fonte: Fratelli d'Italia Parlamentari Toscana - Ufficio Stampa

