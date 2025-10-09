Angeli del Bello a Empoli per rimuovere le scritte vandaliche in centro

Gli Angeli del Bello approdano a Empoli. Nell'anniversario dei 15 anni dalla fondazione della onlus che da tempo sta ripristinando il decoro in piazze e strade di Firenze e provincia, sabato 11 ottobre i volontari partiranno da piazza Matteotti alle 9 per prendersi cura della città.

Insieme per Empoli hanno aderito i Custodi del Bello, gli Angeli del Bello, le ragazze e i ragazzi dell'IIS 'Virgilio' e il Comune di Empoli per rimuovere dalle pareti, nel centro storico, le scritte vandaliche. L'area dell’intervento è quella di via del Gelsomino. In caso di pioggia l'evento verrà annullato.

L'iniziativa rafforza il già nutrito cartellone di eventi organizzati dal Comune di Empoli con le associazioni del territorio come 'Un autunno per l'ambiente' dove cittadini, studenti e aziende hanno dato il loro contributo per ripulire aree urbane dove gli incivili purtroppo hanno lasciato il loro 'contributo' di sporcizia e rifiuti.

Con gli Angeli del Bello si apre una nuova fase con l'ingresso della nota realtà fiorentina, che ha scelto ancora una volta Empoli per il primo appuntamento da calendario. Sono invitate la cittadinanza e le associazioni ambientaliste che hanno come scopo il prendersi cura di Empoli per il decoro e la bellezza di piazze e strade.

COS'È LA FONDAZIONE ANGELI DEL BELLO - Nata a Firenze nel 2010, la Fondazione ha costruito negli anni una squadra di migliaia di cittadini che hanno scelto di dedicare tempo ed energie alla cura dei luoghi in cui vivono. Da questa esperienza è nata una rete che oggi conta oltre venti realtà locali in tutta Italia, da Milano a Napoli, fino all’ultima affiliata Bari.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

