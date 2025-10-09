Anziano scomparso ieri a Montelupo, ritrovato nei boschi e messo in salvo

Montelupo Fiorentino
Si sono concluse nel migliore dei modi le ricerche scattate ieri sera per la scomparsa di un uomo di 85 anni nel territorio di Montelupo Fiorentino. L’anziano è stato ritrovato vivo e cosciente intorno alle 11 di questa mattina in una zona boscosa tra Montelupo e Carmignano.

Le ricerche erano iniziate alle 20:50 di ieri, dopo la segnalazione della scomparsa. Sul posto erano intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, insieme a Carabinieri, Polizia municipale e numerosi volontari delle associazioni di soccorso locali.

Attivato il piano prefettizio per la ricerca di persona scomparsa, le operazioni sono state coordinate dall’Unità di Comando Locale (UCL) allestita all’interno del palazzo comunale. Impegnati anche i cinofili e il nucleo SAPR Toscana, che ha utilizzato droni con sistema lifeseeker e termocamere per scandagliare la zona, caratterizzata da fitta vegetazione.

Nella mattinata di oggi si erano unite alle ricerche altre squadre e un elicottero dei Vigili del fuoco, decollato dal campo sportivo Castellani. Poco dopo le 11 è arrivata la notizia tanto attesa: l’uomo è stato individuato nel bosco, cosciente e in vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari per prestargli le prime cure.

