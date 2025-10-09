Auto abbandonate a San Casciano, gli interventi del Comune

Cronaca San Casciano in Val di Pesa
Sorveglianza speciale e interventi mirati contro l’inciviltà. Il Comune di San Casciano in Val di Pesa continua ad attivarsi per arginare l’abbandono dei veicoli nelle aree più sensibili del capoluogo e delle frazioni. Al centro del giro di vite ci sono gli atti di inciviltà, testimoniati dall’abbandono di automobili, in condizioni precarie e di degrado.

L’Unione comunale del Chianti Fiorentino è al lavoro da tempo e prosegue il suo impegno nell’intensificare gli interventi, incrementare i controlli e procedere con la rimozione attraverso la collaborazione degli agenti della Polizia locale dell’Unione. All’opera, intenti ad arginare i gesti incivili con un’attività di monitoraggio serrata, ci sono gli agenti, diretti dalla comandante Manola D’Amato, che hanno già sanzionato molti dei responsabili. Per il sindaco il lavoro della Polizia locale è fondamentale ed ha prodotto risultati importanti nell’identificazione di vere e proprie discariche a cielo aperto.

Uno dei problemi più diffusi è quello relativo all’abbandono accertato di automobili, divenute in alcuni casi rifiuto, come attestano i recenti interventi compiuti a San Casciano, in via Togliatti, con la rimozione di una Fiat Punto e nell’area del Bardella, con la rimozione di una roulotte. Nell’ultimo anno sono state rimosse solo nel comune chiantigiano una quindicina di automobili e veicoli di vario genere. Gli interventi sono stati effettuati nelle frazioni del Calzaiolo, Mercatale, la Romola, e in alcune aree di sosta come il parcheggio Stianti e il parcheggio Antinori.

Il sindaco aggiunge che l’atto incivile di un cittadino che abbandona auto o rifiuti non solo deturpa l’ambiente ma si traduce in un peso economico che va a gravare sulle tasche della comunità. Il Comune invita i cittadini a segnalare casi di abbandono alla Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino al numero unico: 055 9360111.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

