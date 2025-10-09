"Bagno a Ripoli si tinge di rosa", cena solidale di Lilt Firenze per sport e prevenzione

Una serata all’insegna della solidarietà, della prevenzione e della cura dopo la malattia. Venerdì 10 ottobre, alle 19.30, la Sala Teatro Ruah (via delle Arti, 1 – Bagno a Ripoli) ospita la cena “Bagno a Ripoli si tinge di rosa”, iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Firenze, organizzata da Claudia Parrucci, con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli e in collaborazione con le attività commerciali del territorio.

L’evento, quest’anno, sostiene due realtà che mettono lo sport al centro del percorso di rinascita dopo il cancro: le Florence Dragon Lady Lilt, che dal 2006 praticano dragon boat come parte della riabilitazione psico-fisica promossa da Lilt Firenze e l’associazione Tennis in Rosa Onlus, impegnata a favorire il ritorno alla vita attiva dopo la malattia, aperta a donne e uomini colpiti da patologie oncologiche.

“Il dragon boat è ormai parte integrante del percorso riabilitativo del Cerion – il Centro di Riabilitazione Oncologica Ispro-Lilt sostenuto da Corri la Vita – e unisce i benefici fisici a quelli psicologici: si pratica all’aria aperta, in gruppo, e diventa occasione di amicizia e condivisione - sottolinea Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze -. Ringrazio le nostre dragonesse e chi rende possibile questo evento. In ottobre, mese del Nastro Rosa, il messaggio che vogliamo ribadire con forza è che la prevenzione resta lo strumento più efficace per battere il cancro”.

“Credo che due associazioni che lavorano insieme con l’unico scopo di promuovere la prevenzione e la cura dopo un intervento oncologico rappresentino un segnale fondamentale - aggiunge Gaia Casati, presidente di Tennis in Rosa Onlus -. La nostra realtà è aperta non solo alle donne operate di tumore al seno, ma anche a persone colpite da altre patologie, compresi gli uomini. Lo sport, vissuto insieme, diventa davvero una terapia che restituisce fiducia e qualità alla vita”.

Anche l’amministrazione comunale sarà presente con il sindaco Francesco Pignotti, che sottolinea: “Ancora una volta Bagno a Ripoli risponde presente a un’iniziativa che ci mette davanti all’esempio straordinario di tante donne coraggiose. Come amministrazione continueremo a sostenere eventi come questo e a promuovere la prevenzione, perché il tumore al seno resta una sfida che colpisce decine di migliaia di donne ogni anno in Italia. Il nostro municipio, anche quest’anno, si illuminerà di rosa come segno di vicinanza e solidarietà a chi sta combattendo la malattia”.

Info e prenotazioni: Claudia 338 2954630

Fonte: Ufficio stampa