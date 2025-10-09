Buoni scuola 2025, come fare domanda per il sostegno a Montelupo Fiorentino

Il Comune di Montelupo Fiorentino aderisce all'avviso regionale finalizzato a sostenere le famiglie con bambini e bambine che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie private del territorio comunale, attraverso il bando “Buoni scuola – anno 2025”.
L’iniziativa, promossa nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, ha l’obiettivo di contribuire alle spese sostenute dalle famiglie per le rette scolastiche delle scuole dell’infanzia paritarie (anno scolastico 2025/2026).
Il sostegno economico si concretizza nell’assegnazione di un “Buono scuola” una tantum fino a un massimo di 500 euro per bambino/a, da utilizzare come rimborso parziale o totale delle tariffe o rette mensili dovute per la frequenza alla scuola dell’infanzia paritaria.
Chi può fare domanda
Possono richiedere il contributo:
- I genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, di bambini e bambine residenti in un Comune della Toscana che frequentano una scuola dell’infanzia paritaria privata situata nel Comune di Montelupo Fiorentino e che comporta il pagamento di una retta/tariffa nell’anno scolastico 2025/2026.
- I richiedenti con un ISEE minorenni non superiore a 20.000,00 euro, in corso di validità e correttamente attestato (senza difformità o omissioni).
Modalità di presentazione della domanda
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo (Allegato B), corredato da:
- copia del documento di identità fronte/retro in corso di validità del richiedente;
- dichiarazione sostitutiva (Allegato D).
La documentazione completa dovrà essere inviata esclusivamente per email all’indirizzo: scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Il termine ultimo per la presentazione delle domande è mercoledì 22 ottobre 2025.
Per tutte le informazioni e il relativo bando:
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino
