È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7

È scomparso a 77 anni Paolo Sottocorona, volto amatissimo delle previsioni meteo di La7. Nato a Firenze, Sottocorona aveva iniziato la sua carriera nel 1972 nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove rimase fino al 1993. Successivamente si dedicò alla divulgazione scientifica, curando rubriche meteo per programmi come Unomattina, Tappeto volante e Geo & Geo.

Dal 2002 collaborava con La7, dove divenne uno dei volti più riconoscibili dell’emittente grazie al suo stile pacato e al rapporto diretto con il pubblico, che partecipava alle sue previsioni inviando foto e segnalazioni. Si è spento nella sua casa a Firenze.

