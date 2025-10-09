È morto a 77 anni Paolo Sottocorona, storico meteorologo di La7

È scomparso a 77 anni Paolo Sottocorona, volto amatissimo delle previsioni meteo di La7. Nato a Firenze, Sottocorona aveva iniziato la sua carriera nel 1972 nel Servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, dove rimase fino al 1993. Successivamente si dedicò alla divulgazione scientifica, curando rubriche meteo per programmi come Unomattina, Tappeto volante e Geo & Geo.
Dal 2002 collaborava con La7, dove divenne uno dei volti più riconoscibili dell’emittente grazie al suo stile pacato e al rapporto diretto con il pubblico, che partecipava alle sue previsioni inviando foto e segnalazioni. Si è spento nella sua casa a Firenze.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
Firenze
Cronaca
8 Ottobre 2025
Grande mobilitazione nelle piazze toscane in solidarietà con gli attivisti della Freedom Flotilla intercettati dalle forze israeliane mentre cercavano di raggiungere Gaza. Pisa A Pisa un corteo di circa mille [...]
Firenze
Cronaca
8 Ottobre 2025
Aggressione e rapina in pieno centro storico a Firenze dove un turista inglese, in vacanza nel capoluogo toscano, è stato derubato della sua collana d’oro mentre passeggiava con la moglie. [...]
Fucecchio
Cronaca
8 Ottobre 2025
A meno di un mese dall'apertura della caccia purtroppo dobbiamo registrare due gravissimi atti di bracconaggio su specie protette in provincia di Firenze. Un giovane falco di palude (Circus aeruginosus), [...]
<< Indietro