Ecoincontri a Cascina, Marco Damilano sul palco della Città del Teatro per il festival "Libri lungo le Mura"

Attualità Cascina
Condividi su:
Leggi su mobile
(ph Augusto Cassoli)

Dopo Walter Veltroni, Massimo Giannini, Alberto Pellai e Umberto Galimberti, sarà il  giornalista, saggista e conduttore televisivo Marco Damilano il protagonista del quinto appuntamento della stagione 2025-2026 degli Ecoincontri, i dialoghi per un futuro più sostenibile organizzati da Ecofor Service spa, azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

Marco Damilano salirà sul palco della Città del Teatro di Cascina sabato 15 ottobre, alle 18.30, nell’ambito del festival della lettura “Libri lungo le Mura” promossa dal Comune di Cascina, e proporrà al pubblico “Patrie”, un viaggio per parole e immagini nella storia repubblicana, nelle tante patrie che noi italiani abbiamo vissuto, la parte più autentica di un cammino di liberazione che continua.

“Ottant'anni fa, nel 1943-1944, la patria è morta nel disonore, tra le stragi naziste, le devastazioni, le macerie, la divisione del territorio nazionale, una classe dirigente che fugge -  spiega Damilano - E’ rinata con la Resistenza e con la democrazia garantita dalla Costituzione e, in quasi otto decenni di storia della Repubblica, si sono moltiplicati i modi di vivere e di sentirsi italiani e italiane: la lotta per i diritti civili e sociali, la partecipazione nei partiti e nei sindacati, i grandi cambiamenti sociali, i movimenti delle donne, dei giovani, dei lavoratori. E oggi c’è un'idea di cittadinanza aperta al mondo, ancora più necessaria in un'Europa in cui tornano i muri. Una storia contesa, a volte divisa, spezzata”.

L’ingresso al teatro Era per assistere all’Ecoincontro con Marco Damilano sarà come sempre gratuito ma con prenotazione obbligatoria sul sito Eventbrite.it. Al momento sono rimasti pochi posti disponibili. Chi non riuscisse a prenotarsi in tempo potrà comunque recarsi alla Città del Teatro la sera dell’evento, iscriversi alla lista di attesa ed eventualmente entrare se qualcuno dei prenotati non si presenta.

L’accesso in sala sarà consentito fino a 10 minuti prima dell’inizio dell’evento.

Dopo questa nuova tappa alla Città del Teatro, la stagione 2025-2026 degli Ecoincontri proseguirà sabato 15 Novembre, alle 18.30, al Teatro Ere di Pontedera, con lo scrittore e attivista Nicolò Govoni.

Notizie correlate

Vinci
Attualità
27 Settembre 2025

Il Consorzio di Bonifica Basso Valdarno festeggia i suoi 550 anni con “Pisa 1475–2025"

Ha preso il via l’iniziativa “Pisa 1475–2025: 550 anni di Bonifica e di impegno sul territorio” che prevede incontri e mostre per ripercorrere e celebrare i 550 anni che dal [...]

Cascina
Attualità
13 Settembre 2025

Cascina e il senso unico istituito in via Piastroni a Riglione. Il commento del Comune

“Siamo di fronte a un’altra scelta unilaterale del Comune di Pisa che sembra avere ricadute solo sul territorio di Cascina”. Con queste parole il sindaco di Cascina, Michelangelo Betti, commenta [...]

Cascina
Attualità
9 Settembre 2025

A Cascina torna la Marcia per la Legalità

Sport, legalità e senso di comunità si uniscono in un pomeriggio, quello di sabato 13 settembre, che vede Cascina al centro dell’attenzione con la “Marcia della Legalità” e il taglio [...]



Tutte le notizie di Cascina

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina