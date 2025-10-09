Elezioni regionali Toscana, l'appello al voto di Europa Verde: "Il buon governo potrà continuare"

Riceviamo e riportiamo di seguito l'appello al voto, in vista delle elezioni regionali della Toscana, a firma di Antonio Cinquini, componente dell'esecutivo di Europa Verde Toscana.

“Si lavora per vivere o si vive per lavorare”? Questa domanda esistenziale veniva saggiamente posta dai nostri “vecchi”. Vogliamo un luogo dove il lavoro è asservito al buon vivere, oppure uno sviluppo cieco dei nostri diritti, dove il lavoro rappresenta solo forme “moderne” di schiavitù?

Noi vogliamo una comunità consapevole che riconosca che lo sviluppo economico non è sempre e comunque un fattore di crescita che si traduce automaticamente in un benessere diffuso. Può invece accentuare le disuguaglianze se non governata da politiche adeguate. Uno sviluppo, spesso solo finanziario e non di “produzione e lavoro,” può trascurare l'ambiente, che è invece un fattore cruciale per la qualità della vita e per la salute delle future generazioni. Bonelli, Fratoianni lo stesso candidato presidente, Eugenio Giani, nella manifestazione di chiusura della campagna elettorale a Firenze, hanno posto queste questioni, dirimenti del programma elettorale del centro sinistra Toscano:

- Sanità pubblica, un fattore riconosciuto di eccellenza, ma che deve ridurre le liste d’attesa e anche la mancanza di personale medico e tecnico;

- Un piano di adattamento ai cambiamenti climatici;

- Valorizzare le aree interne per ricostruire rapporti e filiere produttive tra aree più densamente popolate e le nostre montagne;

- Decarbonizzazione e sviluppo da fonti di energia rinnovabile;

- Legge regionale sull’acqua pubblica, per staccare la gestione dell’acqua dalla Multiutility, con aziende interamente pubbliche con tariffe più giuste e servizi migliori;

- La regione dovrà maggiormente investire per la cura di quei luoghi che hanno subito un pesante inquinamento ambientale, con obbligo della rimessa in pristino da parte dei soggetti responsabili;

- L’urbanistica deve diventare arte della rigenerazione, non più dell’espansione.

Il buon governo Toscano, forte di un rinnovato impegno sociale ed ecologico, potrà continuare, andando alle urne ed esprimendo un voto favorevole a Eugenio Giani. La nostra lista AVS, composta dall’alleanza tra VERDI e Sinistra Italiana, è la vera novità di queste elezioni. Quattro candidati: un percorso condiviso con chi vuole davvero un’innovazione politica dentro il centrosinistra, capace di marcare concretamente il buon governo della regione.

Spero in tante preferenze assegnate dai cittadini per i nostri candidati VERDI: Rosa BONADONNA e Roberto FABIANI, forse persone atipiche nel mondo della politica tradizionale, ma proprio per questo garanzia di serietà e competenze comuni a tutte e tutti i cittadini della nostra circoscrizione.

Buon voto a tutte e a tutti

Antonio Cinquini, componente Europa Verde Toscana