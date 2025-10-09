Empoli, censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, quello che c’è da sapere

In questo mese è ripartito il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025, con cui l’Istat rileva, con cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione che dimora sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche. I censimenti permanenti coinvolgono solo una parte di territorio e di popolazione, quindi vengono presi in considerazione dei campioni rappresentativi.

Il censimento verrà effettuato attraverso due modalità di rilevazione con obiettivi conoscitivi differenti. L'indagine "areale" ha quesiti specifici sulla dimora, quello "da lista" invece rileva le caratteristiche demografiche e socio economiche della popolazione. Quest’anno nel Comune di Empoli si svolgerà la rilevazione da lista.

Ciò che viene richiesto ai cittadini è la gentile collaborazione per agevolare le operazioni. Le famiglie campione riceveranno una lettera informativa per la partecipazione al censimento. Tutte le risposte devono far riferimento alla data di domenica 5 ottobre 2025 (in particolare la mezzanotte tra il 4 e 5 ottobre).

Le famiglie che hanno ricevuto la lettera nominativa dall’Istat possono compilare il questionario online fino al 9 dicembre 2025. La compilazione del questionario on line può essere fatta autonomamente da casa o anche, previo appuntamento, al centro comunale di rilevazione dove è possibile ricevere l’aiuto di un operatore comunale.

Dal 12 novembre 2025 i rilevatori, muniti di tesserino di riconoscimento con foto e nominativo, contatteranno le famiglie che non hanno compilato il questionario on line per prendere un appuntamento e compilarlo a domicilio o in sede comunale.

Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Le famiglie che non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte dell’Istat non fanno parte del campione, pertanto non devono effettuare nessuna intervista.

Per informazioni e chiarimenti: contattare il numero verde Istat 800.188.802 (attivo dal 1° ottobre fino al 22 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21) – email censimento.lista@istat.it

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA del COMUNE DI EMPOLI – L’ufficio di piazza del Popolo n. 33 a Empoli, risponde ai numeri telefonici 0571 757780 e 757774, agli indirizzi email anagrafe@comune.empoli.fi.it e pec, comune.empoli@postacert.toscana.it.

Per il censimento l'ufficio riceve solo su appuntamento nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 9 alle 12. È possibile fissare un appuntamento ai numeri telefonici menzionati e tramite email all’indirizzo anagrafe@comune.empoli.fi.it

LINK UTILI – Istat https://www.istat.it, https://www.istat.it/it/censimenti

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa