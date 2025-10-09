Empoli piange la pittrice Luana Nesti, scomparsa a 83 anni

È deceduta oggi all’età di 83 anni la pittrice Luana Nesti storica socia del Circolo Amatori Arti Figurative di Empoli. Nata a Pontedera ma trasferitasi a Empoli si è dedicata per una vita all’arte del ricamo esercitata a lungo e con cui ha eseguito splendidi decori. A questa ha sempre affiancato l’amore per la pittura acquisendo anche in quest’arte una notevole abilità professionale. Ha sempre aderito alla scuola impressionista e macchiaiola dipingendo gli angoli più belli della nostra campagna che dimostrano la sua sensibilità e la conoscenza profonda della tecnica. Ha partecipato con continuità alla vita e alle esposizioni del circolo di Palazzo Ghibellino; delle sue escursioni pittoriche, spesso in compagnia dell’amica Maurizia Gini, ci ha parlato la nipote Luciana Prosperi circondata dalle tante opere della zia; a Luciana vanno le sentite condoglianze di tutti i soci del Circolo che hanno sempre apprezzato la sua abilità non meno che la sua gentilezza e assiduità negli impegni di partecipare alla vita dell’associazione.

