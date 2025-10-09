Famiglie al Museo, giochi e laboratori per tutte le età

Castelfiorentino
“Famiglie al Museo”, anche il Museo Be.Go. aderisce alla giornata nazionale in programma domenica 12 ottobre, con attività previste sia al mattino che nel pomeriggio. Per tutti i bambini dai 10 anni in poi appuntamento già alle 11.00 con il laboratorio “Dipingiamo le miniature”: i partecipanti, come dei veri artisti, potranno dilettarsi con pennelli, colori acrilici, tavolozze e alcuni consigli preziosi nel realizzare delle miniature stravaganti (attività su prenotazione msg whatsapp al 333.3302866, costo 5 euro con miniatura e materiali inclusi).

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00, iniziativa completamente gratuita per tutte le età: “Be.Go. in gioco”, con tantissimi giochi di ruolo per tutti (anche bambini). Un’opportunità per divertirsi in famiglia oppure in gruppo. Imperdibili quelli a tema Benozzo Gozzoli, di cui il Museo ospita alcuni preziosi affreschi.

La giornata, organizzata come detto nell’ambito di “Famiglie al Museo”, è promossa dalla Fondazione del Teatro del Popolo e dal  Comune di Castelfiorentino in collaborazione con Sistemi Ludici

Per informazioni: 0571.64448 info@museobenozzogozzoli.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

