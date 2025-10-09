Giuseppe Conte in Toscana per le Regionali, ma senza Giani: "Non mi hanno detto nulla"

Il leader del M5S Giuseppe Conte sarà in Toscana per chiudere la campagna delle Regionali 2025, ma ha fatto discutere che non sembra sia stato previsto un incontro con Eugenio Giani, il presidente uscente e ricandidato del centrosinistra sostenuto anche dal M5S. Dopo il botta e risposta sul tema aeroporto, il mancato incontro alimenta sospetti su veri o presunti malumori nella coalizione.

A margine di un evento a Firenze, Giani ha spiegato: “Io sono in Versilia alle cinque e mezza” e “loro non mi hanno telefonato, cioè non mi hanno detto nulla”. Il governatore toscano ha aggiunto che, eventualmente, dovrebbe verificare se riesce a “modificare le sette uscite” pubbliche già in programma per il pomeriggio di domani.

Sul palco del M5S senza la sua presenza, Giani ha dichiarato: “No, è naturale. Noi siamo quattro navi, le quattro liste, e dobbiamo arrivare tutte nello stesso porto. Se qualcuna di queste navi fa una rotta un po' più lunga per allargare il consenso, poi si riflette positivamente anche su di me. Quindi che ognuna delle navi segua il suo percorso naturale”.

