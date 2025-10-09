Il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia rinnova il suo look e presenta le nuove proposte

Il Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia cambia look e riparte con una nuova veste e nuove attività. Domani pomeriggio (venerdì 10 ottobre, ore 17.30) saranno presentati alla cittadinanza i nuovi ambienti, che sono stati ripensati e riprogettati per rimanere al passo con i tempi e in linea con le nuove proposte per bambini e ragazzi, che prenderanno il via da lunedì 13 ottobre (iscrizioni a partire da domani).

Alla presentazione di domani pomeriggio interverranno la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessora alla Scuola e Attività Educative, Marta Longaresi.

Il Ciaf sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, in base agli orari delle varie attività, con un’ampia offerta educativa rivolta sia ai bambini che alle loro famiglie. Un luogo per incontrarsi, confrontarsi, stare insieme. Uno spazio a disposizione di bambini e adolescenti per poter studiare, leggere, o dedicarsi a qualche attività creativa, di gioco e relax. Ma anche un Centro aperto alle famiglie, in grado di offrire percorsi di sostegno alla genitorialità per contribuire fattivamente all'armonico sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

L’organizzazione del servizio educativo che va da ottobre a dicembre prevede il lunedì pomeriggio (14.30-16.30) uno spazio per i compiti e lo studio, mentre dalle 16.30 alle 18.30 le attività sono dedicate ai bambini e bambine dai 4 ai 6 anni. Martedì pomeriggio (16.30-18.30) è interamente dedicato ai bambini e bambine dai 4 ai 6 anni, mentre mercoledì pomeriggio (ore 17.00-18.30) sarà svolto un laboratorio plurilingue (percorso L2) per bambini e bambine. Giovedì pomeriggio (ore 16.30-18.30) di nuovo dedicato ai bambini e bambine dai 4 ai 6 anni. Venerdì pomeriggio (14.30-16.30) spazio per i compiti e lo studio, e dalle 16.30 alle 18.30 sarà dedicato ai bambini e alle bambine dai 7 agli 11 anni. Sabato mattina, infine (ore 10.00-11.30) laboratorio

Per iscriversi alle varie attività basta cliccare sul seguente link: https://forms.gle/Psyz9doXpK7Gttrb7

Per informazioni sui servizi, il personale educativo è a disposizione al Ciaf (via Masini 117, tel 0571.629674, mail: ciaf@comune.castelfiorentino.fi.it) il lunedì e il mercoledì dalle 9.00 alle 12.00.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

