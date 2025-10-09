Il professor Alessio Micheli dell'Università di Pisa eletto presidente della European Neural Network Society

Scuola e Università Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Il professor Alessio Micheli, ordinario di Informatica all’Università di Pisa, è stato eletto presidente della European Neural Network Society (ENNS), la principale società scientifica europea dedicata allo studio e allo sviluppo delle reti neurali artificiali.
L’elezione è avvenuta durante il congresso ICANN 2025, che si è svolto a settembre a Kaunas (Lituania). Micheli, che entrerà ufficialmente in carica il 1° gennaio 2026, è il primo ricercatore italiano a ricoprire l'incarico, a conferma del riconoscimento internazionale della sua attività e dell’eccellenza della ricerca italiana nel campo dell’intelligenza artificiale.

Professore presso il Dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa, Micheli è responsabile e coordinatore scientifico del gruppo di ricerca Computational Intelligence & Machine Learning (CIML), parte della rete europea CAIRNE.eu.

I suoi interessi di ricerca riguardano l’apprendimento automatico, le reti neurali, il deep learning e l’apprendimento in domini strutturati, con lavori pionieristici sin dagli anni Novanta sull’apprendimento da grafi. In questi ambiti ha pubblicato oltre 250 articoli scientifici. È inoltre coordinatore nazionale del “Gruppo di lavoro italiano su Machine Learning e Data Mining” dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) ed è stato co-fondatore e co-chair della Task Force IEEE CIS sul Reservoir Computing . È attualmente presidente eletto dell’ENNS. Fa parte inoltre del comitato editoriale delle riviste Neural Networks e IEEE Transactions on Neural Networks and Learning System.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio stampa

Notizie correlate

Pisa
Attualità
8 Ottobre 2025

Conto alla rovescia per Internet Festival 2025: 15esima edizione tra passato e futuro

Ancora una volta, all’Internet Festival di Pisa, musica, cinema e libri sono preziosi compagni di viaggio di un racconto che quest’anno ha scelto di esplorare le frontiere dell’identità. Un palinsesto [...]

Toscana
Attualità
8 Ottobre 2025

Dai papiri carbonizzati nuovi dettagli su Zenone, fondatore dello Stoicismo

Una recente analisi scientifica condotta sui papiri carbonizzati di Ercolano, conservati nella Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III” di Napoli, ha portato alla luce alcune testimonianze sulla figura di Zenone di [...]

Pisa
Scuola e Università
7 Ottobre 2025

Appello mondiale all’ONU per fissare limiti IA, prof. Pedreschi UNIPI fra i 200 promotori

Dino Pedreschi, docente del dipartimento di Informatica all’Università di Pisa e pioniere della data science in Europa, è tra i firmatari promotori di Red Lines on AI, l’appello globale che [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina