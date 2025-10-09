Imprevista interruzione idrica nel comune di Santa Maria a Monte

Acque comunica che, per un guasto sulla rete idrica nel comune di Santa Maria a Monte, oggi giovedì 9 ottobre sono in corso mancanze d’acqua a Montecalvoli Basso, San Donato e in via Lungomonte. Forti cali di pressione si registrano anche a Ponticelli.

I tecnici di Acque sono già sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione.

Il ripristino del servizio, al momento previsto a partire dalle 13, sarà accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

