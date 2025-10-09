Irene Galletti (M5S): "Tomasi si dispiaccia per i toscani, non per chi contesta Meloni"

Irene Galletti, coordinatrice regionale e candidata del Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali, commenta le dichiarazioni di Alessandro Tomasi, candidato del centrodestra, rilasciate a Lady Radio in merito alla manifestazione prevista domani in piazza Indipendenza, in contemporanea con il comizio di Giorgia Meloni e dei leader del centrodestra in piazza San Lorenzo.

"Tomasi dovrebbe dispiacersi per i toscani, non per chi manifesta contro Meloni e il suo governo. Vanno a Livorno a provocare e poi minacciano di mettere un prezzo alla libertà di dissentire. Le imprese toscane arrancano da 30 mesi di produzione industriale in calo, mentre sono già stati programmati quasi 140 miliardi di investimenti bellici per aerei, navi e carri armati da qui ai prossimi 15 anni, invece che per la sanità, per il lavoro e per le nostre imprese. Lacrime di coccodrillo: se a Tomasi dispiace per le proteste, è perché non ha capito quali sono i veri bisogni dei cittadini toscani".

Fonte: Movimento Cinque Stelle Toscana - Ufficio Stampa