La conceria torna sui banchi di scuola: riparte "Amici per la Pelle"

Torna Amici per la Pelle, uno degli appuntamenti più attesi nelle scuole del distretto, e il progetto didattico che in circa quindici anni, dalla sua nascita ad oggi, ha sensibilizzato migliaia di studenti sulle opportunità di studio e lavoro nell’industria conciaria. Amici per la Pelle prevede un percorso articolato, tra teoria e pratica sullo sfondo della concia. Nei giorni scorsi l’edizione 2025\26 del progetto ha preso il via nei plessi di Staffoli e Santa Croce sull’Arno della scuola media Banti, alla presenza di imprenditori e istituzioni. Tra gli altri, sono intervenuti, con i rappresentanti dell’Associazione Conciatori e di UNIC-Concerie Italiane, docenti della scuola Banti e il sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni con l’assessore ai servizi educativi Valentina Fanella.

Promosso da UNIC, con Associazione Conciatori, Consorzio Conciatori di Ponte a Egola, e con le amministrazioni dei Comuni del distretto che partecipano, Amici per la Pelle prevede una fase di studio in cui vengono illustrati nelle scuole i caratteri dell’industria conciaria. All’interno di Amici per la Pelle, inoltre, gli studenti sono coinvolti in un progetto creativo che li vede sfidarsi a realizzare opere in pelle con pellami messi a disposizione dalle concerie. Il percorso del progetto è completato da visite fatte dagli studenti in azienda e negli impianti industriali del distretto. Le opere realizzate dagli studenti, che quest’anno saranno ispirate al tema dello sport, verranno presentate sia nelle rispettive scuole che nel corso della prossima edizione di Lineapelle, dove potranno essere votate dai visitatori in fiera. Nelle prossime settimane la presentazione di Amici per la Pelle proseguirà nelle scuole di Fucecchio, Ponte a Egola, Santa Maria a Monte e Castelfranco di Sotto.

Fonte: Ufficio stampa

