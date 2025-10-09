Al via "Libri d'autore" al Centro Culturale Cambio: primo incontro con Giorgo van Straten

La Libreria del Centro Culturale CAMBIO di Castelfiorentino è lieta di annunciare l’inizio della rassegna “Libri d’autore”, un ciclo di presentazioni letterarie che prenderà il via venerdì 24 ottobre alle ore 18 presso la suggestiva Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia, accanto alla libreria, spazio dedicato al dialogo, all’arte e alla scoperta.

Ad aprire la serie sarà Giorgio van Straten, autore, traduttore e figura di spicco della cultura italiana, con il suo romanzo “La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri”, selezionato tra i titoli più significativi del Premio Strega 2025. Van Straten, già direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York e attuale presidente della Fondazione Alinari per la Fotografia, offrirà al pubblico un’occasione unica per immergersi nella sua narrazione intensa e vibrante.

Il libro racconta la vera storia di Nada Parri, giovane donna che, durante la Seconda Guerra Mondiale, incontra Hermann Wilkens, sottufficiale tedesco disertore. Uniti da un amore profondo e da ideali comuni, i due fuggono per unirsi alla Resistenza. Attraverso documenti, lettere e memorie, Van Straten costruisce un affresco poetico e potente che esplora la guerra, la speranza, la disillusione e la forza dell’identità femminile.

Questa sarà l’ultima presentazione nazionale dedicata al romanzo, prima che l’autore si dedichi a un nuovo progetto a partire da novembre. Un appuntamento imperdibile per chi ama le storie vere che toccano il cuore e la coscienza.

Dove: Sala Conferenze Giovanni Parlavecchia, Libreria del Cambio Centro Culturale

Quando: Venerdì 24 ottobre 2025, ore 18:00

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate