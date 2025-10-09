Matteo Salvini torna a Livorno: sarà in visita alla Darsena Europa

Matteo Salvini

Dopo le contestazioni di martedì 7 ottobre aveva annunciato che sarebbe tornato. E così sarà. Domani, venerdì 10 ottobre, Matteo Salvini sarà di nuovo a Livorno per una visita al cantiere della Darsena Europa al porto della città.

La notizia arriva a due giorni dalle tensioni che hanno visto anche lancio di oggetti, uova e fumogeni contro la polizia, all'arrivo del vicepremier insieme ad altri ministri ai Bagni Pancaldi in occasione di un evento elettorale. Dopo i disordini, due persone sono state arrestate. Oggi la Cgil Livorno ha organizzato una conferenza stampa per rispondere alle dichiarazioni di Salvini sulla Cgil (qui la notizia).

Diversamente da quanto emerso all'inizio, con quella che doveva essere una visita di prima mattina al Mercatino del venerdì per incontrare cittadini e cittadine, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sarà invece al cantiere al porto di Livorno. Che si dice "felice di tornare" per il sopralluogo: "Mentre infatti c'è chi fa guerriglia, lancia bombe carta e ferisce poliziotti e carabinieri, noi abbiamo investito più di mezzo miliardo solo per la Darsena Europa, a cui si aggiungono circa 300 milioni di investimenti per altri interventi programmati per il Porto". Poi aggiunge, "a proposito di sicurezza, lo sgombero dell'ex Caserma occupata è un obiettivo mio e della Lega. È vergognoso che i livornesi siano da anni ostaggio di gente che vive nell'illegalità e semina odio".

