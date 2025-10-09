Si è spento a 69 anni lo scrittore Francesco Recami

Francesco Recami è scomparso a Firenze, la sua città, a 69 anni anni dopo una malattia. Originario della città del Giglio, era uno tra i più apprezzati scrittori italiani. Il mondo della letteratura piange uno degli autori più noti, i cui titoli pubblicati da Sellerio sono diventati in certi casi delle pietre miliari. Prolifico soprattutto nel thriller e nella cosiddetta 'commedia nera', lascia la moglie e due figli.

Il saluto di Sellerio

Con profondissima tristezza salutiamo Francesco Recami. Si è spento oggi dopo una lunga malattia, circondato dalla sua famiglia. Scrittore molto amato dai suoi numerosissimi lettori e estimatori, autore di molti racconti e romanzi - dal primo L’errore di Platini, nel 2006 fino all’ultimo, Il mostro del Casoretto - creatore di universi letterari unici, di serie indimenticabili come quella delle “commedie nere” o della “casa di ringhiera”. Francesco Recami è stato uno scrittore di casa nel senso più profondo, nel rapporto strettissimo con Elvira Sellerio, proseguito e consolidato con Olivia e Antonio: un legame che nel tempo ha portato a una vera adesione al progetto editoriale. Tutta la casa editrice, tutti i suoi collaboratori, lo ricordano con profondissimo affetto e infinita gratitudine, orgogliosi di aver contribuito alla diffusione della sua opera, e si stringono e Emanuela e ai suoi figli Teresa e Olmo con grande commozione