Palestina, a Firenze corteo di studenti del Machiavelli-Capponi dopo occupazione liceo

Breve corteo questa mattina nel centro di Firenze degli studenti del liceo Machiavelli-Capponi, che hanno organizzato una “passeggiata rumorosa” per manifestare solidarietà alla popolazione di Gaza e agli attivisti della Freedom Flotilla.

Alcune decine di ragazzi e ragazze hanno sfilato tra le vie cittadine, attraversando anche Ponte Vecchio e scandendo lo slogan “Siamo tutti palestinesi”.

L’iniziativa segue l’occupazione delle sedi scolastiche di via Santo Spirito e piazza Frescobaldi, iniziata a inizio settimana. Nella mattinata gli studenti hanno tenuto un videocollegamento con Antonio Mazzeo, uno degli attivisti a bordo della Flotilla fermata lo scorso luglio dall’esercito israeliano.

Le attività proseguiranno con un’assemblea pomeridiana, mentre la conclusione dell’occupazione è prevista venerdì nella sede di via Santo Spirito e sabato nella succursale di piazza Frescobaldi.