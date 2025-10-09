Palestina, circa 80 docenti dell'Empolese Valdelsa: "Non restiamo indifferenti"

Preoccupati "per la situazione delle numerose guerre in corso nel mondo e per le conseguenze umanitarie e civili", per "la violazione del diritto internazionale e dei diritti umani", in particolare nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati, "non possiamo voltarci dall’altra parte". Circa ottanta docenti dell'Empolese Valdelsa hanno preso posizione e deciso da che parte stare.

"Riteniamo opportuno sostenere tutte le iniziative, diplomatiche, civili e politiche, volte a far rispettare il diritto internazionale e a far cessare le violenze. Come docenti vogliamo impegnarci nel costruire un progetto educativo per formare cittadini che conoscono e rispettano i diritti umani per una società pacifica e democratica" scrivono.

Di seguito il documento completo e i firmatari.

