Palestina, circa 80 docenti dell'Empolese Valdelsa: "Non restiamo indifferenti"

Politica e Opinioni Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Preoccupati "per la situazione delle numerose guerre in corso nel mondo e per le conseguenze umanitarie e civili", per "la violazione del diritto internazionale e dei diritti umani", in particolare nella striscia di Gaza e nei territori palestinesi occupati, "non possiamo voltarci dall’altra parte". Circa ottanta docenti dell'Empolese Valdelsa hanno preso posizione e deciso da che parte stare.

"Riteniamo opportuno sostenere tutte le iniziative, diplomatiche, civili e politiche, volte a far rispettare il diritto internazionale e a far cessare le violenze. Come docenti vogliamo impegnarci nel costruire un progetto educativo per formare cittadini che conoscono e rispettano i diritti umani per una società pacifica e democratica" scrivono.

Di seguito il documento completo e i firmatari.

Documento_docenti-Empoli_.29_settembre_con_firme_

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
9 Ottobre 2025

Preferenze, voto disgiunto, seggi: come funzionano le elezioni regionali in Toscana

Uomini e donne sopra i diciotto anni d'età sono chiamati alle urne in Toscana per eleggere come presidente uno tra Antonella Bundu, Eugenio Giani e Alessandro Tomasi. Si vota per [...]

Empoli
Politica e Opinioni
9 Ottobre 2025

Elezioni regionali, l'appello al voto di Brenda Barnini

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre si svolgeranno le elezioni per l’elezione del presidente della Regione e il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana. Per votare basta portare al seggio [...]

Toscana
Politica e Opinioni
9 Ottobre 2025

Elezioni regionali Toscana, l'appello al voto di Europa Verde: "Il buon governo potrà continuare"

Riceviamo e riportiamo di seguito l'appello al voto, in vista delle elezioni regionali della Toscana, a firma di Antonio Cinquini, componente dell'esecutivo di Europa Verde Toscana. “Si lavora per vivere [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina