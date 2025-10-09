Palio di Fucecchio, fissate le Corse di Primavera

Attualità Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

In un incontro che si è tenuto nella sede dell’associazione Palio delle Contrade, il consiglio d’amministrazione presieduto dal presidente Nicolò Cannella e i capitani delle 12 contrade hanno fissato le date delle due corse di Primavera in vista del 45esimo Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” che si correrà il 24 maggio 2026. La scelta è caduta su lunedì 6 aprile – cioè per pasquetta, appuntamento ormai classico per le corse nell’ex cava d’argilla – e su domenica 26 aprile, a un mese di fatto dall’attesissima corsa dei cavalli che tiene col fiato sospeso 12 popoli. Nei due appuntamenti con le Corse di Primavera le contrade potranno conoscere e apprezzare i cavalli che poi saranno protagonisti del Palio di maggio e gli appassionati potranno iniziare a vivere l’unicità del clima Palio. Anche se ancora mancano molti mesi al Palio 2026 la macchina organizzativa si è già messa in moto per preparare un’edizione bella e coinvolgente della principale manifestazione fucecchiese.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Attualità
8 Ottobre 2025

Presentate le squadre della Pallavolo Fucecchio

Sabato quattro ottobre nella palestra della scuola media Montanelli-Petrarca a Fucecchio si è tenuta la presentazione delle squadre per la nuova stagione sportiva 2025/26 della Pallavolo Fucecchio. La presentazione è [...]

Fucecchio
Cronaca
8 Ottobre 2025

Falchi colpiti da fucile tra Piana fiorentina e padule di Fucecchio, in cura al CeTRAS di Empoli

A meno di un mese dall'apertura della caccia purtroppo dobbiamo registrare due gravissimi atti di bracconaggio su specie protette in provincia di Firenze.  Un giovane falco di palude (Circus aeruginosus), [...]

Pontedera
Cronaca
8 Ottobre 2025

Veicolo in avaria, traffico bloccato sulla Fi-Pi-Li tra Pontedera e Pisa

Mattinata di disagi in Fi-Pi-Li a causa di un veicolo in avaria tra Pontedera Est e il bivio della Fi-Pi-Li Pisa-Livorno in direzione Mare. Intorno alle ore 8 si erano [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina