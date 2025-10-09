Palio di Fucecchio, fissate le Corse di Primavera

In un incontro che si è tenuto nella sede dell’associazione Palio delle Contrade, il consiglio d’amministrazione presieduto dal presidente Nicolò Cannella e i capitani delle 12 contrade hanno fissato le date delle due corse di Primavera in vista del 45esimo Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” che si correrà il 24 maggio 2026. La scelta è caduta su lunedì 6 aprile – cioè per pasquetta, appuntamento ormai classico per le corse nell’ex cava d’argilla – e su domenica 26 aprile, a un mese di fatto dall’attesissima corsa dei cavalli che tiene col fiato sospeso 12 popoli. Nei due appuntamenti con le Corse di Primavera le contrade potranno conoscere e apprezzare i cavalli che poi saranno protagonisti del Palio di maggio e gli appassionati potranno iniziare a vivere l’unicità del clima Palio. Anche se ancora mancano molti mesi al Palio 2026 la macchina organizzativa si è già messa in moto per preparare un’edizione bella e coinvolgente della principale manifestazione fucecchiese.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

