Pisa Ten ancora dedicata a Barbara Capovani: "La corsa "Voglio Amore" mantiene vivo il ricordo"

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Barbara Capovani è lieto di annunciare che anche quest’anno la Pisa Ten sarà dedicata a Barbara. Il prossimo 12 ottobre, in occasione della XIX edizione della “Pisa Half Marathon”, si correrà, in contemporanea, come già avvenuto nelle ultime due edizioni, la corsa di 10 km “Voglio Amore” che vedrà coinvolta nell’organizzazione anche l’Associazione Barbara Capovani.

La prima partecipazione dell’Associazione all’evento “Pisa Half Marathon”, avvenuta per volontà dei familiari di Barbara e del prof. Ugo Boggi. risale infatti all’edizione del 2023.

La corsa “Voglio Amore” è sicuramente un modo per mantenere vivo il ricordo della Dottoressa Capovani. Oltre ad essere un importante evento sportivo nazionale, nel corso degli anni la manifestazione, per la città di Pisa, è diventata un appuntamento fisso per contribuire concretamente a sostenere l’Associazione “Per donare la vita onlus”.

Sì tratta quindi di un doppio filo rosso che lega questo evento al ricordo di Barbara: fra le tante sue passioni annoverava infatti anche la corsa e, da medico e donna di scienza, ha poi donato i suoi organi, continuando, come ha sempre fatto per tutta la sua attività di medico, ad aiutare persone in difficoltà che, grazie a lei hanno avuto in dono una seconda opportunità.

San Rossore Sport Village partner dell'evento

San Rossore Sport Village si conferma prezioso sponsor dell'Associazione Barbara Capovani e supporta concretamente la manifestazione: per questa edizione ha contribuito all'acquisto delle maglie ufficiali e darà un premio speciale per la prima operatrice sanitaria che taglierà il traguardo della Pisa Ten. Il premio è stato istituito per la prima volta l'anno scorso dall'Associazione per omaggiare gli operatori sanitari che parteciperanno nel ricordo di Barbara Capovani.

"Sostenere la Pisa Ten significa dare valore concreto alla nostra missione: movimento, salute e solidarietà insieme", dichiara Simone Casarosa, Direttore del San Rossore Sport Village. "Barbara Capovani rappresenta tutto ciò in cui crediamo: dedizione, professionalità e cura per gli altri. Essere al fianco di questa iniziativa ci rende orgogliosi e ci auguriamo sia l'inizio di una bella e duratura avventura insieme".

Insieme al San Rossore Sport Village vi aspettiamo numerosi per correre insieme con la t-shirt realizzata in occasione dell'evento, disponibile nel pacco gara attraverso l'iscrizione alla manifestazione al seguente link:

https://www.mezzamaratonapisa.it/it/pisa-ten

Corri col cuore la Pisa Ten!

