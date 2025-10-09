Buongiorno oggi Plumcake salato alla zucca e nocciole tostate, ringrazio Nadia che mi ha mandato questa ricetta, può essere un'alternativa alla colazione dolce, oppure per uno spuntino goloso salato e per un apertivo.

Due ingredienti di stagione la zucca e le nocciole che andranno prima tostate. Mentre le farine e i lieviti setacciateli quando le mettete nell'impasto.

Le nocciole sono coltivate fin dall'antichità e sono ricche di vitamina E, fibre, acidi grassi insaturi, vitamine e minerali (magnesio, potassio, rame, ferro). Sono fonte di fitosteroli, un gruppo di sostanze ritenute importanti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Sono adatte anche per chi è intollerante al glutine e possono contribuire a proteggere le cellule dallo stress ossidativo e a prevenire l'invecchiamento precoce.

La zucca offre benefici per la salute della vista, della pelle e del sistema immunitario grazie al suo alto contenuto di vitamina A (betacarotene) e vitamina C. È utile per la digestione e il transito intestinale per il suo apporto di fibre e acqua.

Plumcake salato alla zucca e nocciole

Ingredienti

300 gr di zucca

250 gr di farina integrale

120 ml di bevanda vegetale senza zuccheri aggiunti (o latte se preferite)

70 ml di olio extravergine di oliva più q.b. per la cottura della zucca

25 gr di amido di mais

15 gr di lievito istantaneo per preparazioni salate

2 manciate abbondanti di nocciole tostate

1 cucchiaio di lievito alimentare (in scaglie o fiocchi)

Rosmarino fresco q.b.

Semi di zucca q.b. per guarnire

Sale q.b.

Preparazione

Pulite la zucca, privandola dei semi e dei filamenti interni, senza togliere la buccia, tagliatela a fette e conditela con olio di oliva sale e rosmarino. Cuocetela in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 20 – 25 minuti, fino a quando non sarà bella morbida. Poi togliete la polpa dalla buccia con un cucchiaio e frullate fino a farla diventare una crema. Trasferitela in una ciotola capiente e aggiungete prima gli ingredienti secchi: farina integrale, amido di mais, lievito per torte salate, setacciandole prima, il lievito alimentare, le nocciole tostate e mescolate il tutto. Dopo inserite i liquidi: la bevanda vegetale, i 70 ml di olio extravergine di oliva e con una frusta amalgamateli bene al resto degli ingredienti. Distribuite il composto in uno stampo da plumcake, livellandolo bene e decorate la superficie coi i semi di zucca. Cuocete in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 30-35 minuti fino a quando non sarà ben cotto e sopra dorato. Una volta pronto lasciatelo raffreddare prima di servirlo.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.