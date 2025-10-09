Principio di incendio in una RSA a Campi Bisenzio: ospiti evacuati, nessun ferito

Cronaca Campi Bisenzio
Condividi su:
Leggi su mobile
foto archivio (foto gonews.it)

Nella notte scorsa, intorno all’1:10, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso una residenza sanitaria assistenziale di via Miccine a Campi Bisenzio per un principio di incendio nella cucina della struttura.

Gli ospiti sono stati evacuati dallo stesso personale della RSA grazie all’attivazione dell’allarme antincendio. Non si registrano feriti.

I Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, hanno bonificato l’area e controllato che all’interno della struttura non vi fossero persone. Al termine delle operazioni, tutti gli ospiti sono stati fatti rientrare nei propri alloggi.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
3 Ottobre 2025
caffè espresso patrimonio umanità

Il Caffè del Fiorentino: la tazzina a 1 euro per riportare i fiorentini in centro

In una delle piazze più celebri del mondo, Piazza della Signoria a Firenze, un'iniziativa dal sapore antico e dal forte valore simbolico sta ridefinendo il rapporto tra un locale storico [...]

Empoli
Cronaca
28 Agosto 2025

Scoperti due lavoratori a nero in un pub dell'Empolese

Due persone lavoravano a nero in un pub dell'Empolese. I carabinieri del Nil lo hanno scoperto durante un'ispezione: si tratta di oltre il 30% delle persone impiegate nel pub. Per [...]

Toscana
Cronaca
21 Agosto 2025

Maltempo e piogge: in Toscana oltre 109mila fulmini in 12 ore

Oltre 109.000 fulmini si sono abbattuti sulla Toscana in 12 ore di ondata di maltempo. La nostra regione, fino alla notte appena trascorsa, è stata attraversata da una perturbazione eccezionale. [...]



Tutte le notizie di Campi Bisenzio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina