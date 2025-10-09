Principio di incendio in una RSA a Campi Bisenzio: ospiti evacuati, nessun ferito

Nella notte scorsa, intorno all’1:10, i Vigili del fuoco sono intervenuti presso una residenza sanitaria assistenziale di via Miccine a Campi Bisenzio per un principio di incendio nella cucina della struttura.

Gli ospiti sono stati evacuati dallo stesso personale della RSA grazie all’attivazione dell’allarme antincendio. Non si registrano feriti.

I Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre, hanno bonificato l’area e controllato che all’interno della struttura non vi fossero persone. Al termine delle operazioni, tutti gli ospiti sono stati fatti rientrare nei propri alloggi.

