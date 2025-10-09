Reddito di cittadinanza regionale, De Blasi e Colucci (M5S): "Saremo garanti dell'accordo di programma"

“Nel programma di coalizione del campo largo il reddito di cittadinanza regionale non è uno slogan, ma una misura concreta di giustizia sociale. Noi del Movimento 5 Stelle siamo i garanti che venga realizzata davvero, senza compromessi e senza tagli.”

Lo dichiarano Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci, candidati consiglieri regionali per il Movimento 5 Stelle nel collegio Firenze 1, ribadendo il loro impegno a tutela delle fasce più fragili della popolazione.

“Vogliamo – spiegano – che la Regione Toscana adotti interventi integrativi rispetto a quelli, oggi insufficienti, previsti a livello nazionale, per garantire un reale sostegno ai cittadini in difficoltà, inclusi i lavoratori autonomi e i professionisti che troppo spesso restano esclusi dai sussidi e vengono aiutati solo quando è ormai troppo tardi.

La misura è concepita come un reddito di inserimento lavorativo perché consentirà di dare un aiuto essenziale a coloro che rimangono privi di qualsiasi forma salariale, per favorire il loro reinserimento lavorativo tramite corsi di formazione professionale e il loro reinserimento sociale tramite i Progetti Utili alla Collettività (PUC) in settori come il sociale, il culturale, l'ambientale. Un sistema di welfare moderno deve proteggere non solo chi ha perso tutto, ma anche chi rischia di perdere la propria dignità professionale.” I PUC aiuteranno i beneficiari a sentirsi parte attiva della propria comunità e a sviluppare competenze sociali.

De Blasi e Colucci sottolineano inoltre che il Movimento 5 Stelle sarà “il garante della corretta attuazione di questo punto fondamentale del programma di coalizione”: “Il reddito di cittadinanza regionale deve diventare il simbolo di una Toscana più giusta, solidale e attenta ai bisogni reali delle persone, non un annuncio da campagna elettorale. Noi vigileremo perché sia realizzato fino in fondo.”

Fonte: Ufficio stampa