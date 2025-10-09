Regionali, a San Miniato la cena del Pd per Eugenio Giani. La parola ai candidati pisani

A ormai poche ore dal voto per le elezioni regionali, nella sera di mercoledì 8 ottobre il Partito Democratico di San Miniato e degli altri comuni del Cuoio, Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Arno, Santa Croce sull'Arno e Santa Maria a Monte, hanno organizzato una cena a sostegno di Eugenio Giani, presidente uscente in corsa per il secondo mandato.


Tra le tavolate di sostenitori e cittadini, alla Casa Culturale di San Miniato Basso, presenti Giani e i candidati e le candidate al Consiglio regionale della lista Pd del collegio della provincia di Pisa: Andrea Ferrante, Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini, Catia Sparapani, Katia Taddei, Matteo Trapani e Gabriele Toti. Tutti e sette hanno elencato i propri temi prioritari da portare in Regione in caso di elezione.

(foto gonews.it)

Cittadine e cittadini toscani sono chiamati alle urne domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025. E da parte di Eugenio Giani, non manca l'appello ad andare a votare: "La Toscana vuol essere prima fra le percentuali di voto perché la libertà, la democrazia, la giustizia sociale, la Costituzione, hanno costato tante vite umane. È nel dna di questa regione: andiamo a votare".

