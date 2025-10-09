Regionali, Baldini e Palazzo (Lega Certaldo): “Con Marco Cordone per una Toscana più sicura e più forte”

“Marco Cordone è stato il nostro punto di riferimento politico, colui che ci ha guidati e formati nei primi passi nella Lega. Oggi, come allora, lo sosteniamo con convinzione, perché la sua battaglia per la sicurezza, la legalità e la difesa del territorio è anche la nostra”.

A dichiararlo sono Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo, ex consiglieri comunali della Lega a Certaldo.

“Gli otto punti per la sicurezza promossi da Cordone — proseguono Baldini e Palazzo — rappresentano la concretezza della Lega: tolleranza zero per chi delinque, certezza della pena, videosorveglianza diffusa, tutela delle Forze dell’Ordine e contrasto allo spaccio di droga che avvelena le nostre comunità, specialmente nelle colline delle Cerbaie.”

Oltre alla sicurezza, Baldini e Palazzo sottolineano anche la necessità di fermare l’immigrazione fuori controllo, con la richiesta di un CPR (Centro di Permanenza per i Rimpatri) in Toscana e politiche che mettano al primo posto gli italiani, come da sempre sostiene Matteo Salvini.

"Marco Cordone - proseguono - rappresenta la storia della Lega nel nostro territorio e, indipendentemente dalle percentuali di partito, si spende da sempre, in ogni Istituzione e anche al di fuori di esse, per il bene delle nostre comunità. Già consigliere comunale per decenni, consigliere provinciale e al Circondario Empolese Valdelsa e con incarichi nazionali nell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, ha dalla sua competenze, conoscenze dell’area e il giusto carisma per poter portare la voce dell’Empolese Valdelsa in Consiglio Regionale. Un Empolese Valdelsa di fatto abbandonato da chi, oggi, vuole proseguire l'opera di smantellamento della Toscana, iniziata 55 anni fa. La Toscana e l’Empolese Valdelsa devono rialzare la testa. Per farlo c’è una scelta chiara: Marco Cordone".

Notizie correlate