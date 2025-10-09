Regionali, Masi (BE): "Votiamo Toscana Rossa, per incidere dall'opposizione e portare più sinistra in Regione"

"Alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre io voterò TOSCANA ROSSA. Non solo sono convinto che sia la scelta giusta: non ho mai avuto dubbi. Ma vi voglio spiegare bene perché per me è così importante", così Leonardo Masi, consigliere del gruppo di Buongiorno Empoli-Siamo Empoli in consiglio comunale ed ex candidato sindaco a Empoli, facendo il suo appello al voto. Masi ha spiegato i motivi della sua scelta, con un messaggio preciso: "Anche all’opposizione riusciamo a incidere, con proposte che se non le facessimo noi non le farebbe nessuno".

"Alle elezioni comunali di Empoli - spiega Masi - mi sono candidato con una coalizione alternativa, presentando proposte diverse rispetto a quelle dell’attuale maggioranza. Non abbiamo vinto, ma oggi in Consiglio comunale portiamo avanti interrogazioni, proposte e istanze della cittadinanza. In poche parole, portiamo in consiglio i temi di sinistra. Fuori dai banchi del Consiglio, denunciamo ciò che non va attraverso i giornali, i nostri canali social e la stampa locale. Diamo voce a chi troppo spesso viene ignorato da chi amministra la città. Facciamo emergere problemi nascosti, idee dimenticate, richieste rimaste inascoltate. Le nostre proposte, a volte, vengono bocciate. Altre volte, vengono fatte proprie da chi governa (anche se quasi mai ci viene riconosciuta la paternità). Anche se siamo all’opposizione riusciamo a incidere, con proposte che se non le facessimo noi non le farebbe nessuno".

"Lo possiamo fare perché siamo liberi. Liberi dai compromessi, dai giochi di potere e dai ricatti politici che spesso condizionano le piccole forze della maggioranza. Anche in Consiglio Regionale serve una voce libera, e negli ultimi cinque anni ne abbiamo sentito la mancanza. Abbiamo bisogno di Antonella Bundu e delle consigliere e dei consiglieri di TOSCANA ROSSA, per portare una visione diversa della Regione, per sostenere gli amministratori e le amministratrici comunali, sia di maggioranza che di opposizione, spesso lasciati senza una rappresentanza politica regionale. Andiamo a votare, non lasciamo che scelgano gli altri, non aspettiamoci che siano gli altri a sostenere le idee in cui crediamo noi. Votiamo TOSCANA ROSSA"

