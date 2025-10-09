Riapre il bando "Nidi Gratis" per l'anno 2025/26: domande aperte anche a Montelupo

Il Comune di Montelupo Fiorentino informa che, nell’ambito del progetto regionale “Nidi Gratis”, è stata disposta la riapertura del bando per l’anno educativo 2025/2026, finalizzato a sostenere le famiglie con bambini iscritti ai servizi per la prima infanzia presenti sul territorio comunale.
Il contributo economico regionale consente alle famiglie di ottenere una riduzione della retta mensile per la frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia:
• nido d’infanzia “Madamadorè”,
• spazio gioco “Marcondiro”,
• nidi privati accreditati del Comune di Montelupo Fiorentino.
Il sostegno copre la quota di retta eccedente il Bonus Nido INPS, offrendo un aiuto concreto alla conciliazione tra vita familiare e lavorativa.
Requisiti per accedere al contributo
Possono presentare domanda i nuclei familiari che:
• hanno un ISEE minorenni inferiore a 40.000 euro in corso di validità;
• hanno figli/e residenti in un Comune della Toscana iscritti a uno dei servizi per la prima infanzia sopra elencati.
Come e quando presentare domanda
Le famiglie interessate potranno presentare la domanda dalle ore 9.00 del 13 ottobre 2025 e fino alle ore 18.00 del 27 ottobre 2025, esclusivamente online tramite l’applicativo regionale disponibile al seguente link: www.regione.toscana.it/nidigratis
La domanda dovrà essere presentata da un genitore o tutore utilizzando una delle seguenti modalità di autenticazione digitale: SPID, CIE o CNS.
Il contributo potrà essere riconosciuto a partire dalla mensilità di dicembre 2025.
Per ulteriori informazioni e per consultare il testo completo dell’avviso è possibile visitare il sito del Comune di Montelupo Fiorentino alla sezione Servizi Educativi:
Misura “Nidi gratis” a.e. 2025/26 – Bando rivolto alle famiglie.
Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino
Notizie correlate
Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino
<< Indietro