Rimozione dei cestini e sigillatura postazioni interrate a Firenze per la chiusura della campagna elettorale

Plures Alia informa che, in occasione della chiusura della campagna elettorale in vista delle consultazioni regionali del 12 e 13 ottobre, domani, venerdì 10 ottobre, a Firenze, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, si procederà alla rimozione di tutti i cestini intorno la Basilica di San Lorenzo ed alla sigillatura della postazione interrata di piazza Madonna degli Aldobrandini.

La zona di piazza San Lorenzo e piazza Madonna degli Aldobrandini sono, infatti, le aree interessate dall’evento di chiusura della campagna elettorale dove il provvedimento scatterà venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 12, e resterà in vigore fino a cessate esigenze.

Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni ubicate nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile, quindi rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Alia Servizi Ambientali - Ufficio stampa