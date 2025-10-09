Disabilità, il responsabile Rolando Terreni incontra la ministra Alessandra Locatelli

In un incontro svoltosi in un clima cordiale e informale, la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli ha ricevuto Rolando Terreni, responsabile del centro diurno Cerbaiola di Empoli.

Durante il colloquio, Terreni ha illustrato al Ministro le principali difficoltà che le persone con disabilità si trovano ad affrontare quotidianamente, evidenziando come molte di esse vivano ancora in un “clima esistenziale non favorevole”.

Tra i temi centrali affrontati, particolare rilievo ha avuto la questione del “Campus Autismo”, definita da Terreni “una vera beffa per i disabili”, a causa del rimpallo di responsabilità tra le diverse istituzioni. Secondo Terreni, il progetto sarebbe stato “messo in luce solo per fini elettorali”, una situazione che ha destato grande amarezza tra gli interessati.

Nel corso dell’incontro, il ministro Locatelli ha inoltre fornito rassicurazioni in merito all’iter di approvazione della legge sul caregiver familiare, considerata da Terreni “una norma fondamentale per il sostegno concreto alle famiglie”.

A conclusione della visita, Terreni ha donato al Ministro un mazzo di rose realizzate dai disabili del centro diurno di Cerbaiola, un gesto simbolico che Locatelli ha accolto con gratitudine, ringraziando tutti gli operatori e i ragazzi del centro. Il Ministro, originaria di Blevio, ha inoltre espresso l’intenzione di visitare prossimamente i mosaici realizzati a Cerbaiola, definendo il centro “un autentico fiore all’occhiello” per il territorio e per l’intero mondo dell’inclusione sociale.