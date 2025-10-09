Scuole chiuse per le regionali, la Biblioteca Carducci resta aperta per i bambini

In occasione delle elezioni regionali, con la chiusura delle scuole, lunedì 13 e martedì 14 ottobre dalle 8.30 alle 12.30, la Biblioteca Comunale Carducci resterà aperta per accogliere bambine e bambini dai 6 ai 10 anni, con letture animate, giochi di gruppo e momenti di scoperta.

Questa nuova iniziativa del Comune di Santa Maria a Monte, è nata sia per venire incontro alle esigenze di alcune famiglie, sia per vivere la biblioteca in una forma diversa rispetto al prestito dei libri.

A causa dei posti limitati la prenotazione è obbligatoria entro sabato 11 ottobre allo 0587 261640.

Info: biblioteca@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa