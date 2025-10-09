"Fa volantinaggio al mercato e sventa un borseggio": l''avventura' di Fiore (Lega)

Durante l’attività di volantinaggio politico al mercato settimanale di Empoli, il candidato della Lega alle elezioni regionali, Angelo Fiore, è intervenuto per fermare una borseggiatrice.

"Davanti al banco di un ambulante, una signora ha iniziato a urlare contro una giovane che stava tentando di allontanarsi. Dopo aver chiesto spiegazioni, è emerso che la donna aveva sorpreso la ragazza mentre cercava di sottrarle il portafoglio e, con prontezza, era riuscita a riprenderselo" dicono dalla Lega.

Fiore, consigliere comunale a Castelfiorentino, si è immediatamente messo all’inseguimento della giovane che ha percorso un lungo tratto di strada prima di essere fermata dalla polizia, prontamente allertata dallo stesso candidato. La ragazza è stata poi presa in consegna dalle forze dell’ordine per i dovuti accertamenti.

“Il nostro territorio merita che certi soggetti vengano identificati, segnalati e allontanati. Non potevo restare a guardare e lasciare che quella ragazza si allontanasse indisturbata, magari pronta a colpire ancora”, ha dichiarato Angelo Fiore. “Sulla gestione dell’illegalità dobbiamo mantenere la massima attenzione, senza sottovalutare neppure i reati che possono sembrare minori. È su questo principio che fondiamo la nostra azione politica e che chiediamo la fiducia dei cittadini alle prossime elezioni regionali.”

