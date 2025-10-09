Treni, lavori tra ottobre e novembre: modifiche sulla linea Firenze–Empoli

Nei fine settimana del 4-5 e 11-12 ottobre, e dell’8-9 e 22-23 novembre 2025, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) effettuerà una serie di lavori di rinnovo e manutenzione nell’area di Firenze Cascine, che comporteranno importanti modifiche alla circolazione ferroviaria.

Gli interventi, che riguardano in particolare il rinnovo di sei deviatoi, richiederanno la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Firenze Santa Maria Novella – Empoli dalle 22.00 del venerdì e per tutta la giornata di sabato e domenica.

In occasione delle elezioni regionali di domenica 12 ottobre, la circolazione dei treni sarà parzialmente ripristinata dalle 13.00 alle 22.00.

Oltre al rinnovo dei deviatoi, sono previsti anche lavori di rinforzo strutturale delle travate metalliche sul fiume Ombrone, nel comune di Carmignano, attività propedeutiche all’attivazione del nuovo apparato di controllo della linea Firenze Rifredi–Empoli. Verranno inoltre eseguiti interventi per il rinnovamento della catenaria della trazione elettrica sulla tratta Samminiatello–Renai.

Nel solo fine settimana del 4-5 ottobre, sono programmati anche lavori di manutenzione al sottovia delle Colline, nel comune di Pontedera, che comporteranno la circolazione a binario unico tra Pontedera e San Romano.

L’investimento complessivo per le opere ammonta a circa 2,5 milioni di euro, e vedrà impegnati quotidianamente circa 50 tecnici di RFI e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di numerosi mezzi d’opera e attrezzature specializzate.

Le modifiche alla circolazione

Durante i fine settimana interessati dai lavori, si prevedono variazioni e sostituzioni di corse sia per i treni Alta Velocità sia per quelli del servizio Regionale.

Treni Alta Velocità

Sulla relazione Roma–Firenze–Genova saranno soppresse le sei Frecce giornaliere tra Roma e Genova via Firenze Campo Marte. Alcune corse saranno deviate via Pisa–Livorno–Grosseto.

Firenze–Pisa: i collegamenti saranno effettuati via Prato–Pistoia–Lucca, ad eccezione di tre corse dedicate agli studenti tra Lastra a Signa, Montelupo ed Empoli, che saranno sostituite con autobus.

Firenze–Siena: i treni circoleranno solo tra Siena ed Empoli. Da Granaiolo si proseguirà o arriverà a Firenze con autobus sostitutivi, che effettueranno fermate a Montelupo Fiorentino e Lastra a Signa, e in alcuni casi anche a Firenze Rifredi.

Firenze–Empoli: sarà possibile raggiungere Firenze prendendo il treno fino a Granaiolo, da dove sarà disponibile un servizio bus sostitutivo fino al capoluogo e viceversa.

Pisa–Empoli: nel fine settimana 4-5 ottobre, a causa dei lavori a Pontedera, i treni circoleranno a binario unico tra San Romano e Pontedera, con variazioni d’orario o limitazioni di percorso.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio Stampa