Volley Scandicci, l’omaggio del Comune e di Sapaf a Ekaterina Antropova

Eccellenze scandiccesi protagoniste in occasione dell’evento simbolo della città. Questo pomeriggio, sul palco centrale della Fiera di Scandicci, il Comune di Scandicci ha reso omaggio a Ekaterina Antropova, neocampionessa del mondo e giocatrice della Savino Del Bene Volley, ricevuta ieri al Quirinale dal Presidente Sergio Mattarella insieme alla nazionale italiana dopo la vittoria ai Mondiali.

Un’occasione per celebrare un nome che ha portato Scandicci nel mondo, coronata da un omaggio creato da un’altra eccellenza del territorio. Nell’occasione, infatti, l’amministrazione comunale di Scandicci ha consegnato a Ekaterina una creazione realizzata da Sapaf, la storica azienda di pelletteria con oltre 70 anni di storia, simbolo di una tradizione artigianale che ha saputo evolversi e proporsi in veste contemporanea senza mai tradire le proprie radici.

La borsa è stata consegnata alla stella del volley internazionale da Leonardo Calistri che, insieme al fratello Niccolò, rappresenta la terza generazione della famiglia, pronta a prendere in mano le redini dell’azienda. Per l’occasione Sapaf ha scelto un modello di punta della linea Class. Non casuale il colore: una borsa azzurra, per richiamare il colore della Nazionale Italiana e contribuire così a festeggiare il grande traguardo raggiunto.

Un evento, quello di oggi, che ha unito sport e saper fare nella produzione del lusso: due ambiti che vedono in Scandicci un interprete di primo piano.

"Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito a rendere omaggio a una campionessa del mondo, in forze alla Savino Del Bene Volley e vanto di questo territorio a cui siamo molto legati - ha detto Leonardo Calistri, in rappresentanza della terza generazione di imprenditori alla guida di Sapaf -. Non a caso lo scorso maggio abbiamo scelto di aprire la nostra prima boutique monomarca proprio qui a Scandicci, un modo per ribadire il nostro radicamento alla città. Siamo felici di contribuire a questo momento di ‘orgoglio scandiccese', attraverso ciò che sappiamo fare".

"Sicuramente questo premio fa tantissimo piacere perché vivo a Scandicci da cinque anni – ha dichiarato Ekaterina Antropova -. Ricevere un riconoscimento in un luogo che sento come casa è sempre un valore aggiunto. Anche l’affetto di tutte le persone e di un’azienda del territorio è qualcosa di unico".

"Abbiamo scelto l’eccellenza per premiare l’eccellenza – ha detto la sindaca di Scandicci, Claudia Sereni - sono due nomi che portano Scandicci del mondo".

