A1, riaperto il tratto tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze

Alle 18:15 circa, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Monte San Savino e Arezzo in direzione Firenze, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante fermo in avaria al km 364, al quale si era danneggiato il serbatoio del GNL.

Il tratto era stato chiuso intorno alle 15.50 in entrambe le direzioni, Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per l'approfondimento al danno del serbatoio, i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 10 km di coda nel tratto compreso tra Valdichiana e Arezzo in direzione Firenze e 8 km di coda, in diminuzione, nel tratto compreso tra Incisa e Arezzo in direzione Roma.

In alternativa, per le lunghe percorrenze verso Roma, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, percorrere la SS326 Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana. Percorso inverso per le lunghe percorrenze verso Firenze/Bologna.