Adotta una Poltrona, Timenet SpA mecenate del Teatro il Ferruccio

Negli scorsi giorni il sindaco e l'assessore alla Cultura del Comune di Empoli hanno accolto in municipio Franco Iorio, presidente e fondatore della Timenet, per ringraziarlo di questo prestigioso contributo.

Il presidente Iorio ha dichiarato: "Per noi di Timenet poter contribuire al tessuto culturale del territorio è un aspetto a cui teniamo molto. Perché ci ha visti nascere come azienda nel 1996, da qui siamo cresciuti sul mercato Nazionale del nostro settore. Crediamo nel restituire il rispetto e la fiducia che percepiamo nei confronti della nostra azienda. Farlo attraverso un'opera come il Ferruccio è qualcosa di estremamente importante, vuol dire rinnovare l'anima stessa di Empoli, vuol dire rendere il territorio ancora più interessante. E se posso immaginare un obiettivo lo rivolgo ai giovani, alle aziende e in generale alla comunità, che potranno contare su un'infrastruttura bella per ospitare iniziative di cultura e storia tramite le arti in tutte le sue forme possibili, ed anche per ospitare eventi aziendali di formazione e promozione economica. Un luogo multifunzione che abbraccia la città e accoglie le persone".

Il sindaco di Empoli ha voluto ringraziare personalmente Franco Iorio per aver creduto nel progetto del teatro sin dagli esordi e per aver portato la sua azienda a essere la prima del territorio ad aver investito su questa campagna. L'amministrazione comunale ringrazia per la fiducia e il sostegno legato al progetto, che sarà certamente ripagato al termine dell'opera con un nuovo spazio dedicato alle arti a totale disposizione della cittadinanza.