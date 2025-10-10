Al via questa mattina il piano delle asfaltature dell'Amministrazione

Una strada asfaltata e 7 chilometri di promesse mantenute. La prima strada del piano degli interventi stradali da un milione di euro, predisposto dall'amministrazione Giannoni è stata asfaltata questa mattina. I lavori sono partiti e tra qualche mese Santa Croce avrà oltre 7 chilometri di strade con un nuovo manto di asfaltati. I lavori sono cominciati da via Salvatore Allende nel tratto compreso tra via Ho Chi Min e via di Pelle, dove già a metà mattina di oggi, il vecchio manto era stato completamente scarificato e nel primo pomeriggio cominciava la stesura del nuovo asfalto.

In via Allende, come previsto dalla pianificazione fatta dagli uffici comunali, verrà steso uno nuovo manto di circa 4-5 centimetri che possono oscillare, perché la strada verrà risagomata e le verrà ridata anche la leggera pendenza verso i margini per garantire lo scolo della acque piovane verso i tombini laterali, per scongiurare gli accumuli di acqua sulle carreggiate, che possono costituire pericolo al pari degli avvallamenti per la circolazione stradale.

Questo è un primo intervento di una lunga serie di lavori che si susseguiranno nelle prossime settimane e che troveranno completamento nei primi mesi del 2026. Per motivi logistici infatti la ditta eseguirà una prima parte di lavori in questi giorni di ottobre, poi riprenderanno con nuovi interventi a novembre e terminerà le asfaltatura mancati per completare il piano predisposto dall'amministrazione Giannoni, a gennaio 2026. Difficile stabilire un giorno esatto di completamento dei lavori oggi, visto che le asfaltature sono soggette a piccoli slittamenti in caso di pioggia o temperature troppo rigide.

Una stagione ottimale quella autunnale e invernale se temperata, per la stesura degli asfalti che riescono ad aderire meglio rispetto all'estate e quindi una volta stesi avranno una maggiore resistenza all'usura.

“Stamani abbiamo iniziato il piano asfalti, - dice il sindaco Roberto Giannoni - come promesso asfalteremo più di 7 km di strada a Santa Croce sull'Arno e a Staffoli. È una promessa che avevamo fatto la mia giunta ed io e nel giro di un anno stiamo già partendo con i lavori. Questa mattina iniziamo da via Salvatore Allende e poi gli interventi proseguiranno nei mesi successivi fino a gennaio a completamento di tutta l'opera. È stata una scelta di sicurezza. In questo momento sto lavorando sulla sicurezza, intesa come sicurezza stradale, la sicurezza generata dall'illuminazione pubblica, la sicurezza personale dei cittadini con la polizia municipale che fa i turni anche di notte. Sono tre obiettivi che mi sono dato e ci siamo dati, sono tre priorità che sto portando avanti.

Voglio ringraziare in particolar modo i cittadini, perché molto spesso noi amministratori pubblici ci vantiamo dei lavori che realizziamo, ma i soldi sono dei cittadini. Per cui voglio ringraziare i miei concittadini, perché noi realizziamo questi interventi attraverso le loro contribuzioni, scegliendo quali sono le priorità e questa credo che abbia veramente la precedenza per il nostro comune, grazie veramente a tutti i cittadini.

Voglio naturalmente ringraziare gli uffici comunali perché si sono dati da fare per arrivare in fondo a questa gara d'appalto importante e un ringraziamento va naturalmente alla mia giunta, il mio consiglio comunale che mi ha appoggiato in questa scelta.

Il piano delle asfaltature dell'amministrazione Giannoni, curato direttamente dal sindaco e dal settore lavori pubblici del comune, prevede interventi in tutto il comune, compresa la frazione di Staffoli, ecco l'elenco delle strade che verranno interessate dalle asfaltature, che comunque verranno fatti in ordine variabile:



La rotatoria di via del Gambero, un intervento che va a completare le asfaltature già eseguite, inoltre sempre su via del Gambero sarà asfaltato l'incrocio con via delle Confina, fino all'ingresso nel comune di Fucecchio.



Via del Castellare verrà asfaltata nel tratto prima di arrivare alla rotatoria che governa l'incrocio con via del Gambero e via Pascoli.



In via Pascoli verrà asfaltata invece la rotatoria all'incrocio con via 11 Febbraio e il tratto in uscita dalla rotatoria in direzione nord-ovest.



In via Donica sarà asfaltata una porzione dello svincolo all'incrocio con via Pascoli.



Via Ho Chi Min avrà un nuovo manto nel tratto che insiste tra l'incrocio con via Allende e via della Repubblica.



Via Masini verrà riasfaltata nei 500 metri prima dell'incrocio con via san Tommaso.



Via della Pesa verrà asfaltata nella maggior parte della sua lunghezza.



Anche la rotatoria tra via della Pesa e via di Pelle verrà interamente risistemata.



Via di Pelle invece verrà asfaltata nel tratto compreso tra via Colombo e l'incrocio con via della Pesa.



Via del Bosco sarà sistemata dall'incrocio con la provinciale Francesca Bis per 500 metri verso nord.



Sempre in via del Bosco è previsto un intervento nel tratto compreso tra via Verne e via Pacinotti. Il manto di viale di Vittorio verrà rinnovato tra l'incrocio con la via Francesca sud e via Sant'Andrea.

Sempre Viale di Vittorio sarà oggetto di asfaltatura tra la rotatoria con via sant'Andrea fino alla Coop.



A Staffoli invece verrà interamente asfaltata via Indipendenza e la maggior parte di via Porto alle Lenze.