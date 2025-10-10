Empoli, Antiquari in Centro e Festa della Rete Inclusione: modifiche alla viabilità

Un fine settimana pieno di eventi in centro a Empoli, quello che sta per arrivare. Piazza Farinata degli Uberti in particolare sarà popolata sabato 11 ottobre con Antiquari in Centro (https://tinyurl.com/296jwq9z), il ritorno del mercato dell'antiquariato dopo la pausa estiva, mentre domenica 12 sarà la volta della Festa della Rete Inclusione con 54 enti e associazioni dell'Empolese Valdarno Valdelsa, legati dai temi dell'accessibilità, delle disabilità e delle fragilità sociali.

Cambierà anche la viabilità. Partendo a ritroso, con l'ordinanza 435 del 9 ottobre 2025, si afferma che dalle 10 alle 20 di domenica 12 su tutta piazza Farinata degli Uberti sarà in vigore il divieto di transito e sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Sabato invece, in occasione di Antiquari in Centro, sarà necessario sostituire lo spazio precedentemente concesso in Piazzetta della Propositura, il quale è momentaneamente occupato da un cantiere edile, con un tratto di Via Leonardo da Vinci. Per questo la viabilità viene modificata con ordinanza n.434 del 9 ottobre 2025 nel seguente modo:

dalle ore 06:00 alle ore 21:00 di sabato 11 ottobre e sabato 8 novembre 2025

Piazza Farinata degli Uberti

Tutta la piazza

Divieto di sosta e divieto di transito con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Piazza Madonna della Quiete

Tutta la piazza

Divieto di sosta e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Via Leonardo da Vinci

Tratto compreso tra l’intersezione con via G. del Papa e via dei Neri

Divieto di sosta e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Tratto compreso tra l’intersezione con via dei Neri e Via Cavour

Divieto di sosta e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività citata in premessa, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate